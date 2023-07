Visite d’une collection de cires pathologiques Hôpital Saint-Louis Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite d’une collection de cires pathologiques 16 et 17 septembre Hôpital Saint-Louis Entrée libre

La collection des moulages du musée de l’hôpital Saint-Louis est, avec près de 5 000 pièces, la plus importante au monde. Les moulages ont été réalisés de 1865 à 1958 par Jules Baretta et ses successeurs. Si ces derniers ne font plus partie aujourd’hui des supports d’enseignement de la dermatologie, ils restent un élément déterminant de l’histoire de la médecine et de la représentation de l’homme malade, tout autant qu’un patrimoine artistique à préserver.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lt5mBXW1RFo »}] Édifié au tout début du XVIIe siècle sous le règne d’Henir IV, qui posa lui-même la première pierre de la chapelle en 1607, l’hôpital Saint-Louis est créé pour désengorger l’Hôtel Dieu lors des épidémies de peste. Son quadrilatère historique, semblable à la place des Vosges, et sa chapelle sont témoins de cette époque. Autre site remarquable, le musée des moulages raconte l’histoire de la dermatologie, qui pris naissance à Saint Louis au XIXe siècle. Il dispose de 4 collections de moulages en cire représentant les maladies de la peau, réalisés pour l’enseignement des dermatologues à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. L’hôpital Saint-Louis est aujourd’hui un hôpital de spécialités comme la dermatologie, l’hématologie, la cancérologie. A l’occasion des journées du patrimoine, l’hôpital ouvre ses portes pour une déambulation sous forme de chasse au trésor, un voyage dans le temps du XVIIe au XXIe siècle. En métro : Station République – Lignes 3, 5, 8, 9 et 11 Station Colonel Fabien – Ligne 2 Station Jacques Bonsergent – Ligne 5 Station Goncourt – Hôpital Saint-Louis – Ligne 11 En bus : Arrêt hôpital Saint-Louis – Lignes 46 et 75 En voiture : Un parc de stationnement payant se situe sous l’hôpital – entrée au 1, avenue Claude Vellefaux.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musée des moulages, Hôpital Saint-Louis, AP-HP