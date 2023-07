Transformation et histoire : l’évolution remarquable de cet hôpital à travers les siècles Hôpital Saint-Joseph de la Grave Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Transformation et histoire : l’évolution remarquable de cet hôpital à travers les siècles 16 et 17 septembre Hôpital Saint-Joseph de la Grave Gratuit. Entrée libre.

L’hôpital de La Grave a connu de nombreuses transformations depuis son apparition dans les documents en 1197. Devenu l’hôpital Saint-Sébastien au XIVe siècle, il était alors réservé à l’isolement des pestiférés. Au XVIIe siècle, il prit le nom de « hôpital général Saint-Joseph de La Grave » et devint le lieu du grand renfermement des mendiants et des miséreux, dont témoignent encore aujourd’hui les grandes cours carrées des XVIIe et XVIIIe siècles.

Enfin, aux XIXe et XXe siècles, les orphelinats s’y installèrent, ainsi que la médicalisation des services et la gériatrie. Ce dernier service d’hospitalisation quitta cet établissement en 2010, après la maternité en 2003. Acteur majeur de l’organisation de tout l’espace urbain du quartier Saint-Cyprien, aux côtés de son voisin, l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, l’hôpital Saint-Joseph de La Grave représente le symbole de la genèse de la communauté de santé toulousaine et de son histoire.

Hôpital Saint-Joseph de la Grave 7 place Lange, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 61 77 82 72 http://www.chu-toulouse.fr/-histoire-et-patrimoine L’hôpital de La Grave a subi de nombreuses transformations depuis son apparition dans les documents en 1197. Au XIVe siècle, il est devenu l’hôpital Saint-Sébastien, réservé à l’isolement des pestiférés. Au XVIIe siècle, il a pris le nom d’« hôpital Général Saint-Joseph de La Grave » et est devenu le lieu du Grand Renfermement des mendiants et des miséreux, dont témoignent encore aujourd’hui les grandes cours carrées des XVIIe et XVIIIe siècles. Enfin, aux XIXe et XXe siècles, des orphelinats ont été installés, ainsi que des services médicalisés et une unité de gériatrie. Cette dernière a quitté l’établissement en 2010 pour s’installer dans les structures plus modernes de l’hôpital Garonne.

En tant qu’acteur majeur de l’organisation de tout l’espace urbain du quartier Saint-Cyprien, aux côtés de son voisin, l’hôtel-dieu Saint-Jacques, l’hôpital Saint-Joseph de La Grave représente le symbole de la genèse de la communauté de santé toulousaine et de son histoire. Bus arrêt : Cour Dillon, puis rue Viguerie jusqu’à la place Lange lignes 2, 10, 12 (arrêt cour Dillon). Ligne 1, 14, 45 (arrêt St-Cyprien). Métro: station St-Cyprien République ou Esquirol (ligne A) Parking : « Port Viguerie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CHU de Toulouse