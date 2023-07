« Paysage nocturnes et mondes improbables » d’Adeline M. Hôpital Saint-Jean de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay.

Originaire du Mans, Adeline Meyer Moreau a fait des études d’arts plastiques à Rennes puis des études d’ébénisterie.

Pendant 4 ans elle suit des cours de gravure, de croquis modèle vivant et de céramique à Boulogne sur Mer. Elle a animé des ateliers pour enfants, un atelier de gravure. Elle intervient dans les crèches et les écoles. Après avoir été encadrante dans l’insertion professionnelle pendant plusieurs années, elle décide de se consacrer entièrement à la peinture début 2019.

« Les paysages nocturnes et mondes improbables » ont vu le jour en 2008, depuis ils grandissent et évoluent.

Tout en clair obscur, sombres et colorés, les tableaux d’Adeline M invitent le spectateur à la rêverie.

Hôpital Saint-Jean de Montreuil-Bellay rue porte saint-jean montreuil-bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

AdelineM