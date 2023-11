Le Moulin d’Antoine – Soirée dénoisillage Hopital Saint Jean Cressensac-Sarrazac, 15 mars 2024, Cressensac-Sarrazac.

Cressensac-Sarrazac,Lot

Le Moulin d’Antoine est un moulin à huile de noix, situé sur la commune de Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean.

Après avoir ramassé les noix à l’automne, nous proposons deux séances de dénoisillages au début du printemps

Ces deux soirées ouvertes à tous se concluront par un moment convivial comme c’était le cas autre au début du printempsfois dans le Quercy lorsque les énoiseuses se retrouvaient autour du cantou.

2024-03-15 20:00:00 fin : 2024-03-15 22:00:00. EUR.

Hopital Saint Jean Place du Moulin

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Le Moulin d’Antoine is a walnut oil mill, located in the commune of Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean.

After harvesting the walnuts in autumn, we offer two walnut stripping sessions in early spring

These two evenings, open to all, will conclude with a convivial moment, as was the case in early spring in the Quercy region, when the enoiseuses gathered around the cantou

Le Moulin d’Antoine es una almazara de nueces situada en el municipio de Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean.

Después de recoger las nueces en otoño, proponemos dos sesiones de descortezado a principios de primavera

Estas dos veladas, abiertas a todos, concluirán con un momento de convivencia, como ocurría a principios de primavera en la región de Quercy cuando las enoiseuses se reunían en torno al cantou

Le Moulin d’Antoine ist eine Walnussölmühle, die sich in der Gemeinde Cressensac-Sarrazac, Place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean, befindet.

Nachdem wir im Herbst die Nüsse gesammelt haben, bieten wir zu Beginn des Frühlings zwei Sitzungen zum Entnussen an

Diese beiden für alle offenen Abende werden mit einem gemütlichen Beisammensein abgeschlossen, wie es früher zu Beginn des Frühlings im Quercy der Fall war, wenn sich die Enoiserinnen um den Cantou herum trafen

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Vallée de la Dordogne