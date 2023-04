Visite de l’apothicairerie de l’ancien hôpital de Bazas Hôpital Saint-Antoine Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Visite de l’apothicairerie de l’ancien hôpital de Bazas Hôpital Saint-Antoine, 16 septembre 2023, Bazas. Visite de l’apothicairerie de l’ancien hôpital de Bazas 16 et 17 septembre Hôpital Saint-Antoine Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir cette pharmacie du XVIIIe siècle avec son mobilier et pots d’origine. Hôpital Saint-Antoine Rue Saint-Antoine, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.ville-bazas.fr Situé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle par la Voie de Vézelay, l’hôpital Saint-Antoine a été construit au Moyen Âge pour accueillir les pèlerins de passage. Il est transformé en établissement de soins en 1689 puis mis sous la tutelle des Filles de la Charité en 1698. Bazas étant un évêché, ce sont les trois évêques qui vont se succéder à Bazas jusqu’à la Révolution qui vont prendre en charge l’hôpital. C’est ainsi qu’il s’agrandira au XVIIIe siècle et sera doté d’une chapelle. Cet hôpital-hospice a servi de maison de retraite pour les Bazadais jusqu’en 2009. Aujourd’hui, il est pratiquement désaffecté. Seuls y subsistent l’apothicairerie rénovée ainsi qu’une salle de réunion utilisée régulièrement par le personnel de l’administration du nouvel hôpital. L’hospice, qui comprend un corps principal et une aile située en angle au nord, la chapelle et l’apothicairerie sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 30 octobre 2003. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

