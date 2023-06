Concert de rock avec le groupe The Dudes Hôpital Pitié Salpêtrière – Charles Foix Paris, 29 juin 2023, Paris.

Concert de rock avec le groupe The Dudes Jeudi 29 juin, 12h30 Hôpital Pitié Salpêtrière – Charles Foix Gratuit

Le trio The Dudes avec Daniel Mizrahi au chant et guitare, Ben Body à la basse et Patrick Gigon à la batterie, accompagnés de l’harmoniciste David Chalumeau vous emmène en road trip « coast to coast » dans les musiques américaines qui groovent : rhythm and blues de Chicago, funk de New-Orleans, soul-jazz de Detroit et rock’n’roll de Memphis.

Parc de la hauteur de l’hôpital Pitié-Salpétrière.

Hôpital Pitié Salpêtrière – Charles Foix 47-83 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T12:30:00+02:00 – 2023-06-29T14:00:00+02:00

