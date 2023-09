L’Hôpital Pierre Garraud, d’hier à aujourd’hui Hôpital Pierre Garraud Saint-Priest, 17 septembre 2023, Saint-Priest.

Une visite et une découverte du parc et de l’hôpital, de sa construction aux activités d’aujourd’hui.

Hôpital Pierre Garraud 136 Rue Commandant Charcot, 69005 Lyon Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chu-lyon.fr/hopital-pierre-garraud [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-lhopital-pierre-garraud-dhier-a-aujourdhui-645874486977 »}] En 1884, la Ville de Lyon décide la création d’une maison de retraite ouverte, sans condition d’âge, à tous les invalides du travail : « l’Hôtel des Invalides ». En 1960, l’établissement est cédé aux Hospices Civils de Lyon pour lui donner une orientation nettement plus médicale. Sous la direction de Pierre Garraud, administrateur en chef, l’établissement prend le nom de Centre de soins et de cure médicale pour personnes âgées ; le nom abandonné en 1987 pour celui de Pierre Garraud, décédé vingt ans plus tôt. Il est complété en 2021 par le pavillon Philomène Magnin.

