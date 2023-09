Au cœur de la mêlée Hôpital Pellegrin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Au cœur de la mêlée Hôpital Pellegrin Bordeaux, 27 septembre 2023, Bordeaux. Au cœur de la mêlée 27 et 28 septembre Hôpital Pellegrin Entrée libre Le 27/09 : A l’hôpital Saint-André (Bordeaux) : action de sport et santé, Rugby cardio tonic et relaxant, 3 séances de 45 mn, réservée aux professionnels de l’hôpital, animée par une éducatrice d’activités physiques adaptées du club Pessac Rugby. De 12h30 à 15h30

Groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux), sur le parvis de l’hôpital des Enfants : installation d’un terrain de rugby gonflable pour les enfants hospitalisés ou venant en consultation. Animation assurée par les éducateurs de l’école de rugby, de 9h à 17h. Le 28/09 : Groupe hospitalier Haut Lévêque – Hôpital Haut-Lévêque (Pessac) : Organisation d’un tournoi de rugby à 5 au stade de l’hôpital Haut-Lévêque . Réservé aux professionnels du groupe hospitalier Sud et aux étudiants de l’IMS de Xavier Arnozan, animé par les éducateurs de l’école de rugby, de 16h à 19h (à confirmer). Hôpital Pellegrin Hôpital Pellegrin Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T17:00:00+02:00

Pessac
Détails
Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde
Lieu Hôpital Pellegrin
Adresse Hôpital Pellegrin
Ville Bordeaux
Departement Gironde

