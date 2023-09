Visite « street art » de l’Hôpital Necker Hôpital Necker-Enfants malades Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Depuis plus de 30 ans, l’art, plus particulièrement le street-art, a trouvé sa place au sein des différents bâtiments de l’hôpital Necker-enfants malades. Ce circuit/promenade architectural et artistique d’1h30 propose de découvrir les merveilles hébergées sur le site, leurs histoires et leurs auteurs. Une manière insolite de découvrir les espaces de l’hôpital !

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

