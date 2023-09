Visite guidée : Architecture et Histoire de l’Hôpital Morvan Hôpital Morvan Brest, 16 septembre 2023, Brest.

Visite guidée : Architecture et Histoire de l’Hôpital Morvan 16 et 17 septembre Hôpital Morvan Sur inscription auprès de la ville de Brest.10 places disponibles. Entrée principale au 2, avenue Foch, devant le rond-point. Non accessible aux PMR.

En 1929, la conception d’un nouvel hôpital, palliant la vétusté et l’exiguïté de celui de la rue Traverse, est envisagée. C’est à deux architectes français, Messieurs Raymond Lopez et Raymond Gravereau, que sera confiée la construction du nouvel hôpital, dont les travaux démarrent en 1937.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

