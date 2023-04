Histoires d’apothicaires ! Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Histoires d’apothicaires ! Hôpital Le Kremlin-Bicêtre, 13 mai 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Histoires d’apothicaires ! Samedi 13 mai, 18h00 Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Sur inscription, gratuité Avec le soutien exceptionnel du Conservatoire à rayonnement intercommunal de la ville du Kremlin-Bicêtre, le Musée de l’AP-HP vous invite à une déambulation musicale et théâtrale, en lien avec l’exposition La Pharmacie à l’AP-HP d’hier à aujourd’hui. Un parcours de 6 étapes avec saynètes, chants chorals au son du hautbois, de la guitare, de la flûte à bec et visites guidées vous seront proposés pour l’occasion. Hôpital Le Kremlin-Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France 01 40 27 50 05 https://www.aphp.fr/musee https://twitter.com/Hopital_Bicetre [{« type »: « phone », « value »: « 0140275005 »}, {« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.aphp.fr/ndm2023/ »}] Le musée et les archives de l’AP-HP sont présents sur ce site hospitalier. Profitant de leur présence de nombreuses actions culturelles vous sont proposées en écho au patrimoine architectural et à l’histoire riche de ce lieu emblématique de la ville du Kremlin-Bicêtre. Des transport en commun sont présents aux abords de l’hôpital. Bus 47, 131, et 323. Métro, ligne 7. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Musée AP-HP

Détails Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Adresse 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre Departement Val-de-Marne Age max 99 Lieu Ville Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le kremlin-bicetre/

Histoires d’apothicaires ! Hôpital Le Kremlin-Bicêtre 2023-05-13 was last modified: by Histoires d’apothicaires ! Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Hôpital Le Kremlin-Bicêtre 13 mai 2023 Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne