Visite libre de l’hôpital Laennec Hôpital Laënnec Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre de l’hôpital Laennec 16 et 17 septembre Hôpital Laënnec Entrée libre / Sans inscription

Les 16 et 17 septembre prochains, Kering participera pour la huitième fois consécutive aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant les portes de son siège, l’ancien hôpital Laennec, au 40, rue de Sèvres à Paris, avec une nocturne le samedi soir.

Le 40, rue de Sèvres constitue l’un des joyaux patrimoniaux de Paris. Connu pour avoir abrité l’hospice des Incurables, puis l’hôpital Laennec, il a ensuite été l’objet d’un vaste projet de réhabilitation : soumis aux exigences de la pratique hospitalière, ce chef-d’œuvre architectural avait subi de nombreuses atteintes à son apparence originelle.

En 2000, l’État ayant cédé l’ensemble du site en vue de financer la construction de l’hôpital européen Georges-Pompidou, de conséquents travaux d’aménagement ont ainsi été mis en œuvre afin de retrouver et revaloriser les constructions datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Le défi était d’une immense complexité : remettre en valeur les lieux sans en trahir l’esprit, et ce, dans le respect des espaces classés ou inscrits, comme la chapelle édifiée sous Louis XIII.

Associé au projet de réhabilitation dès les premières réflexions, Kering a apporté son concours actif à la renaissance des 17 000 m² de ce site unique qui accueille le siège de Kering et de la Maison Balenciaga. Et c’est tout naturellement que le Groupe a pris la décision, dès son installation en 2016, d’ouvrir les portes de son siège, offrant ainsi au public une occasion rare de découvrir l’histoire de ce lieu exceptionnel afin de sensibiliser toutes les générations à l’importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.

La Collection Pinault participe à l’événement aux côtés de Kering depuis 2016,et présentera cette année un choix inédit d’œuvres d’art contemporain pour l’espace très singulier de la chapelle de l’ancien hôpital Laennec.

Dans la Croix Est de Laennec, la Maison Balenciaga présentera quant à elle une sélection de créations de Cristóbal Balenciaga pensée par le directeur artistique de la Maison, Demna. Une occasion unique de se plonger dans l’histoire de Balenciaga et de découvrir une nouvelle facette de son univers créatif.

Enfin, pour la première fois cette année, les visiteurs auront accès à un parcours immersif retraçant l’histoire et l’identité de Kering depuis sa création.

Un livret pour enfants sera mis à disposition des visiteurs afin de permettre aux plus jeunes de découvrir ce lieu d’exception sous un angle ludique.

Hôpital Laënnec 40-42 rue de Sèvres 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France Peu avant sa mort en 1627, l’abbé Joulet de Chatillon aurait légué ses biens pour la construction d’une maison destinée aux incurables sans fortune ni famille. Les plans sont réalisés par l’architecte Gamard et les travaux s’étendent de 1634 à 1757. Deux ensembles de bâtiments en croix de chaque côté d’une chapelle centrale. Évacué en 1871, l’hôpital est réouvert en 1878 sous le nom d’hôpital Laënnec. Agrandi et restauré dans les années 1930, 1960, 1970.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Eric Sander / Kering