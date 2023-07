Balade des cordes – Quatuor Cobalt Hôpital Intercommunal de Boug-Saint-Andéol Bourg-Saint-Andéol, 7 juillet 2023, Bourg-Saint-Andéol.

Balade des cordes – Quatuor Cobalt Vendredi 7 juillet, 15h00 Hôpital Intercommunal de Boug-Saint-Andéol

Depuis ses origines, Le Festival Cordes en ballade s’engage en allant à la rencontre des publics les plus fragiles et/ou qui, le plus souvent, ne viennent pas aux concerts : interventions en écoles et centres de loisirs pour découvrir les instruments, temps d’échanges ou pauses musicales à destination de personnes handicapées et/ou âgées, du personnel soignant, médiations en milieu carcéral, rencontres dans des quartiers. Depuis 2020, ce travail a été profondément repensé, pour devenir une programmation à part entière « La Balade des Cordes », se démultipliant sur l’ensemble des communes partenaires. Plusieurs communes, convaincues par l’expérience menée en 2020, 2021 et 2022 ont même fait le choix pour 2023, sans intégrer la programmation officielle des concerts, de maintenir un programme de médiation en journée. Ces interventions mobilisent tous les jours un(des) quatuor(s) à cordes issu de l’Académie d’été qui vont à la rencontre des publics éloignés de la musique classique, sur un parcours d’actions sociales et solidaires. Cette fois c’est autour du Quatuor Cobalt de proposer cette action.

Hôpital Intercommunal de Boug-Saint-Andéol Rue Paul Semard, 07700 Bourg Saint Andéol Bourg-Saint-Andéol 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T15:45:00+02:00

