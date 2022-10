Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille Hôpital Huriez de Lille Loos Catégories d’évènement: Loos

Nord

Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille Hôpital Huriez de Lille, 14 octobre 2022, Loos. Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille Vendredi 14 octobre, 14h00 Hôpital Huriez de Lille

Gratuit

Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille dans le cadre des Nuits des bibliothèques Hôpital Huriez de Lille Rue Polonovski Loos 59120 Nord Hauts-de-France Concert et lecture publique « Animal et Cie »

Restitution des ateliers musicaux menés avec le collectif Swyng’Boom (percussions et chants en dialecte africain) et lecture des textes réalisés avec l’auteure Amandine Dhée

Présentation du fanzine « Amour »

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-14T15:00:00+02:00 MEL

Détails Catégories d’évènement: Loos, Nord Autres Lieu Hôpital Huriez de Lille Adresse Rue Polonovski Ville Loos lieuville Hôpital Huriez de Lille Loos Departement Nord

Hôpital Huriez de Lille Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/

Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille Hôpital Huriez de Lille 2022-10-14 was last modified: by Concert et lecture publique « Animal et Cie » à Lille Hôpital Huriez de Lille Hôpital Huriez de Lille 14 octobre 2022 Hôpital Huriez de Lille Loos Loos

Loos Nord