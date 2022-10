Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille Hôpital Huriez de Lille Loos Catégories d’évènement: Loos

Nord

Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille Hôpital Huriez de Lille, 14 octobre 2022, Loos. Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille Vendredi 14 octobre, 11h00, 13h00, 15h00 Hôpital Huriez de Lille

Gratuit, pass sanitaire

Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille dans le cadre des Nuits des bibliothèques Hôpital Huriez de Lille Rue Polonovski Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:delegationculture@chru-lille.fr »}] Médiathèque de la Cité

Visite de chantier pour ce nouvel équipement qui ouvrira en janvier 2023 à l’occasion des Nuits de la lecture

Tout public

Rez-de-chaussée de l’Hôpital Huriez (sur présentation du pass sanitaire)

Vendredi 14 octobre à 11h00, 13h00 et 15h00 Marché bio

Venez récupérer votre panier bio, local et équitable préalablement le site web du Jardin de Cocagne de la Haute-Borne. Et pour tout panier acheté en ligne, la Médiathèque de la Cité vous offre un livre !

Tout public

Renseignements : delegationculture@chru-lille.fr

Rez-de-chaussée de l’Hôpital Huriez (sur présentation du pass sanitaire)

Vendredi 14 octobre de 11h00 à 13h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T11:00:00+02:00

2022-10-14T17:00:00+02:00 MEL

Détails Catégories d’évènement: Loos, Nord Autres Lieu Hôpital Huriez de Lille Adresse Rue Polonovski Ville Loos lieuville Hôpital Huriez de Lille Loos Departement Nord

Hôpital Huriez de Lille Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/

Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille Hôpital Huriez de Lille 2022-10-14 was last modified: by Visite du chantier de la Médiathèque de la Cité et marché bio à Lille Hôpital Huriez de Lille Hôpital Huriez de Lille 14 octobre 2022 Hôpital Huriez de Lille Loos Loos

Loos Nord