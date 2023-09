RALLYE PÉDESTRE PATRIMOINE ET SOLIDARITÉ Hôpital Gériatrique Le Kem Thionville, 15 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Parcours avec énigmes, questions et devinettes.

Une action citoyenne qui permet la découverte du Patrimoine de manière ludique et conviviale.

Petite restauration, boissons et café à l’arrivée (à partir de 12h30), Prix remis aux gagnant(es) et le prix de participation.

Réservations avant le 2 octobre.

Les fonds recueillis contribueront à financer les activités de l’association Kem Animation Patrimoine pour les personnes résidentes et hospitalisées à l’hôpital le Kem.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 . 10 EUR.

Hôpital Gériatrique Le Kem Salle Orban

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A trail of riddles, questions and guesses.

A socially responsible way to discover our heritage in a fun and friendly way.

Snacks, drinks and coffee on arrival (from 12:30 p.m.), prizes for the winners and the participation prize.

Reservations by October 2.

Funds raised will help finance the activities of the Kem Animation Patrimoine association for people living and hospitalized at the Kem hospital.

Un recorrido de acertijos, preguntas y adivinanzas.

Es una forma socialmente responsable de descubrir nuestro patrimonio de forma divertida y amistosa.

Aperitivos, bebidas y café a la llegada (a partir de las 12.30 h), entrega de premios a los ganadores y premio de participación.

Reservas antes del 2 de octubre.

El dinero recaudado servirá para financiar las actividades de la asociación Kem Animation Patrimoine, destinada a las personas que viven y están hospitalizadas en el hospital de Kem.

Parcours mit Rätseln, Fragen und Aufgaben.

Eine Bürgeraktion, die die Entdeckung des Kulturerbes auf spielerische und gesellige Weise ermöglicht.

Kleine Snacks, Getränke und Kaffee bei der Ankunft (ab 12:30 Uhr), Preise für die Gewinner/innen und Teilnahmegebühr.

Reservierungen bis zum 2. Oktober.

Die gesammelten Gelder werden dazu beitragen, die Aktivitäten des Vereins Kem Animation Patrimoine für die Bewohner und Patienten des Krankenhauses Kem zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME