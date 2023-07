Arpentez deux expositions sur le thème de l’Europe Hôpital gériatrique le KEM Thionville, 16 septembre 2023, Thionville.

Arpentez deux expositions sur le thème de l’Europe 16 et 17 septembre Hôpital gériatrique le KEM Entrée libre

Venez découvrir les deux expositions préparées pour l’occasion sur la thématique de l’Europe :

– « Sur les pas de Robert Schuman »,

– « L’Europe et nous », élaborée par l’E2C Lorraine.

Un quizz relatif aux expositions sera disponible au prix de 2€ (les réponses sont à rechercher sur les panneaux). Les fonds récoltés serviront à poursuivre les travaux d’aménagement d’un parcours de santé sous la supervision de l’association Kem Animation Patrimoine. Le dépouillement des bulletins sera assuré par l’unité de jour « La Passerelle » dans un objectif de « stimulation ».

Hôpital gériatrique le KEM 129 route de Guentrange, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 54 98 98 http://www.groupe-sos.org/structures/877/H_pital_G_riatrique_le_KEM Spécialisé dans la prise en charge des pathologies du grand âge, l’hôpital médico-gériatrique le KEM assure une prise en charge des pathologies aiguës, de la douleur, de la fin de vie, des troubles comportementaux et de la dépendance physique auprès des personnes âgées du bassin de Thionville.

De nombreux services et équipements sont mis à disposition des patients afin de rendre leur séjour plus agréable : lieu de détente avec bibliothèque, cafétéria, salles d’activités…

Le KEM est ouvert sur la ville et participe à la vie de la cité. Permanences d’associations, expositions artistiques, spectacles, concerts… y sont régulièrement organisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

René DALVIT