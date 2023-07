Visite libre des jardins aménagés du Centre Hospitalier Hôpital général de Bailleul Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Visite libre des jardins aménagés du Centre Hospitalier Hôpital général de Bailleul Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Visite libre des jardins aménagés du Centre Hospitalier 16 et 17 septembre Hôpital général de Bailleul Entrée libre sans réservation Venez découvrir les nouveaux jardins aménagés, inaugurés en mai dernier. Hôpital général de Bailleul 40 rue de Lille – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

