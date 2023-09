Cet évènement est passé Concert d’ un ensemble à cordes des OHCL dans la Chapelle Dugoujon Hôpital Frédéric Dugoujon Caluire-et-Cuire Catégories d’Évènement: Caluire-et-Cuire

Métropole de Lyon Concert d’ un ensemble à cordes des OHCL dans la Chapelle Dugoujon Hôpital Frédéric Dugoujon Caluire-et-Cuire, 16 septembre 2023, Caluire-et-Cuire. Concert d’ un ensemble à cordes des OHCL dans la Chapelle Dugoujon Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30 Hôpital Frédéric Dugoujon A la chapelle de l’hôpital « Les musiciens de l’Orchestre des Hospices Civils de Lyon vous

propose un après-midi musical au sein de la Chapelle, spécialement

ouverte pour l’occasion. » Hôpital Frédéric Dugoujon 14 rue Pasteur, 69300 Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Montessuy Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chu-lyon.fr/hopital-frederic-dugoujon L’hôpital Frédéric Dugoujon, situé à Caluire, à la lisière de Lyon, propose une offre de soins de proximité pour la population locale et un accès facilité aux avis spécialisés de l’hôpital de la Croix-Rousse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Carole Trapani Détails Catégories d’Évènement: Caluire-et-Cuire, Métropole de Lyon Autres Lieu Hôpital Frédéric Dugoujon Adresse 14 rue Pasteur, 69300 Caluire-et-Cuire Ville Caluire-et-Cuire Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Hôpital Frédéric Dugoujon Caluire-et-Cuire latitude longitude 45.786758;4.838127

Hôpital Frédéric Dugoujon Caluire-et-Cuire Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caluire-et-cuire/