Yvelines Exposition « Quartier Princesse » Hôpital du Vésinet Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet. Exposition « Quartier Princesse » Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Hôpital du Vésinet accessible uniquement dans le cadre des visites guidées, sur inscription Exposition sur le quartier « Princesse » de la Société d’Histoire du Vésinet

accessible uniquement dans le cadre de la visite guidée Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

