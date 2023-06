Concert de Nina Lili J de 22h50 à 23h30 à l’Hôpital des 15-20 Hôpital des Quinze-Vingts Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert de Nina Lili J de 22h50 à 23h30 à l’Hôpital des 15-20 Hôpital des Quinze-Vingts Paris, 21 juin 2023, Paris. Concert de Nina Lili J de 22h50 à 23h30 à l’Hôpital des 15-20 Mercredi 21 juin, 22h50 Hôpital des Quinze-Vingts À l’occasion de la Fête de la musique, l’Hôpital National des 15-20 organise un concert le mercredi 21 juin dans l’enceinte de l’établissement. Au programme de cette soirée, Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J qui performeront sur scène pour faire vivre une nuit magique. Chaque année, la Fête de la musique est un événement incontournable pour célébrer le début de l’été en France. À Paris, c’est l’occasion pour les Franciliens de faire le tour de la capitale à la recherche du meilleur spot pour profiter du jour le plus long de l’année, mais également l’opportunité de découvrir de nouveaux styles de musique et de nouveaux artistes. Pour cette 41e édition, l’Hôpital National des 15-20, organise une nouvelle fois un concert. À destination des parisiens mais également des patients, de leurs proches et du personnel soignant, ce concert est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment de fête dans un lieu historique et insolite. L’Hôpital National des 15-20 accueillera notamment la chanteuse pop Nina Lili J pour conclure la soirée. Nina Lili J, c’est une épopée comme la pop française en attendait depuis longtemps. Une épopée extrêmement puissante et moderne, qui s’apprête à porter très loin une jeune femme déterminée à réaliser son rêve. Après le succès de son premier single ‘Décla’ très largement diffusé en radio, le nouveau titre qu’elle a également écrit, composé et réalisé seule s’intitule ‘Johnny’. ‘Johnny’ est un grand départ. Un enfant des rues quitte une enfance blessée pour tracer son propre destin, avec pour seuls compagnons la voix d’une femme qu’il rencontre dans sa quête et la musique qu’il s’imagine : une pop pure, dont les notes racontent l’aventure, les guitares le rêve, les batteries la vitesse. La mélodie s’envole et ne reprendra son souffle qu’à la dernière note, une fois l’horizon atteint.

