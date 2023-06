Concert de Sasha Dansant de 20h20 à 21h20 à l’Hôpital des 15-20 Hôpital des Quinze-Vingts Paris, 21 juin 2023, Paris.

Concert de Sasha Dansant de 20h20 à 21h20 à l’Hôpital des 15-20 Mercredi 21 juin, 20h20 Hôpital des Quinze-Vingts

À l’occasion de la Fête de la musique, l’Hôpital National des 15-20 organise un concert le mercredi 21 juin dans l’enceinte de l’établissement. Au programme de cette soirée, Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J qui performeront sur scène pour faire vivre une nuit magique.

Chaque année, la Fête de la musique est un événement incontournable pour célébrer le début de l’été en France. À Paris, c’est l’occasion pour les Franciliens de faire le tour de la capitale à la recherche du meilleur spot pour profiter du jour le plus long de l’année, mais également l’opportunité de découvrir de nouveaux styles de musique et de nouveaux artistes.

Pour cette 41e édition, l’Hôpital National des 15-20, organise une nouvelle fois un concert. À destination des parisiens mais également des patients, de leurs proches et du personnel soignant, ce concert est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment de fête dans un lieu historique et insolite.

L’Hôpital National des 15-20 accueillera notamment l’artiste Sasha Dansant de 20h20 à 21h20.

Sasha Dansant aime la musique qui fait du bien. Son univers, c’est la confrontation entre la jouissance naïve du Swinging London et des orchestrations finement ficelées empruntant à l’electro et à la funk. Résolument dandy : on s’attache aux belles choses, certaines importantes et d’autres moins. Peu importe, la beauté est partout : « I can see the sun through the window, and I feel much better somehow »…

Sur scène, Sasha est entouré de guitares et de synthétiseurs pour un concert explosif !

https://www.instagram.com/sashadansant/

Pour en savoir plus : https://www.15-20.fr/actualite/fetedelamusique2023/

Hôpital des Quinze-Vingts 28 rue Charenton PARIS 12 Paris 75012 Paris Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@sashadansant) », « thumbnail_url »: « https://scontent-lga3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/345622130_579414400960865_8779314126807918920_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=cNUIt_A2aoAAX8jv_r6&_nc_ht=scontent-lga3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBboBAFcLksI6vXBZ44ungl9mIIRySoNG53UZQiGwhdsw&oe=64A533B4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/sashadansant/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/sashadansant/ »}, {« link »: « https://www.15-20.fr/actualite/fetedelamusique2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:20:00+02:00 – 2023-06-21T21:20:00+02:00

2023-06-21T20:20:00+02:00 – 2023-06-21T21:20:00+02:00

©sashadansant