À l’occasion de la Fête de la musique, l’Hôpital National des 15-20 organise un concert le mercredi 21 juin dans l’enceinte de l’établissement. Au programme de cette soirée, Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J qui performeront sur scène pour faire vivre une nuit magique.

Chaque année, la Fête de la musique est un événement incontournable pour célébrer le début de l’été en France. À Paris, c’est l’occasion pour les Franciliens de faire le tour de la capitale à la recherche du meilleur spot pour profiter du jour le plus long de l’année, mais également l’opportunité de découvrir de nouveaux styles de musique et de nouveaux artistes.

Pour cette 41e édition, l’Hôpital National des 15-20, organise une nouvelle fois un concert. À destination des parisiens mais également des patients, de leurs proches et du personnel soignant, ce concert est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment de fête dans un lieu historique et insolite.

L’Hôpital National des 15-20 accueillera notamment le groupe Funky Luciano de 19h à 20h pour démarrer la soirée.

Funky Luciano est un groupe de reprises Funk Groove formé grâce à la Fabrique à Groupes de JamSpace. Composé de 6 musiciens talentueux, Funky Luciano transmet son énergie et son sens du groove à chaque concert. Selon eux, “tout commence par un hochement de tête sur le rythme d’une grosse caisse, puis se propage aux épaules, aux hanches pour finalement se diffuser dans tout le corps comme une envie irrépressible de danser en symbiose avec la musique.” Ce concert sera l’occasion de se déhancher, chanter, crier et de libérer son démon intérieur sur des reprises endiablées de classiques du funk 70’s / 80’s et des réarrangements groovy de standards actuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

©funkyluciano