Concert à l'Hôpital des 15-20 Au programme : Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J Hôpital des Quinze-Vingts Paris, 21 juin 2023

Au programme : Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J Mercredi 21 juin, 19h00 Hôpital des Quinze-Vingts

À l’occasion de la Fête de la musique, l’Hôpital National des 15-20 organise un concert le mercredi 21 juin dans l’enceinte de l’établissement. Au programme de cette soirée, Funky Luciano, Sasha Dansant, Oscar les vacances et Nina Lili J qui performeront sur scène pour faire vivre une nuit magique.

Chaque année, la Fête de la musique est un événement incontournable pour célébrer le début de l’été en France. À Paris, c’est l’occasion pour les Franciliens de faire le tour de la capitale à la recherche du meilleur spot pour profiter du jour le plus long de l’année, mais également l’opportunité de découvrir de nouveaux styles de musique et de nouveaux artistes.

Pour cette 41e édition, l’Hôpital National des 15-20, organise une nouvelle fois un concert. À destination des parisiens mais également des patients, de leurs proches et du personnel soignant, ce concert est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment de fête dans un lieu historique et insolite.

Au programme de cette soirée, quatre artistes monteront sur scène dans une ambiance chaleureuse et détendue pour célébrer le début de l’été. L’Hôpital National des 15-20 accueillera notamment le groupe Funky Luciano, l’artiste Sasha Dansant, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances et enfin la chanteuse pop Nina Lili J.

Le programme détaillé :

> Funky Luciano – 19h-20h

Funky Luciano est un groupe de reprises Funk Groove formé grâce à la Fabrique à Groupes de JamSpace. Composé de 6 musiciens talentueux, Funky Luciano transmet son énergie et son sens du groove à chaque concert. Selon eux, “tout commence par un hochement de tête sur le rythme d’une grosse caisse, puis se propage aux épaules, aux hanches pour finalement se diffuser dans tout le corps comme une envie irrépressible de danser en symbiose avec la musique.” Ce concert sera l’occasion de se déhancher, chanter, crier et de libérer son démon intérieur sur des reprises endiablées de classiques du funk 70’s / 80’s et des réarrangements groovy de standards actuels.

> Sasha Dansant – 20h20-21h20

Sasha Dansant aime la musique qui fait du bien. Son univers, c’est la confrontation entre la jouissance naïve du Swinging London et des orchestrations finement ficelées empruntant à l’electro et à la funk. Résolument dandy : on s’attache aux belles choses, certaines importantes et d’autres moins. Peu importe, la beauté est partout : « I can see the sun through the window, and I feel much better somehow »…

Sur scène, Sasha est entouré de guitares et de synthétiseurs pour un concert explosif !

> Oscar les vacances – 21h35-22h35

Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar. Signé chez Ovastand en 2020, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop. Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous parle de l’adolescence, questionne le moderne, la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes inavouables. Oscar les vacances donne des rendez-vous : au skatepark, ou encore à la boum de fin d’année à laquelle il n’a pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon à lui de nous plonger dans son intimité explosive et désabusée.

> Nina Lili J – 22h50-23h30

Nina Lili J, c’est une épopée comme la pop française en attendait depuis longtemps. Une épopée extrêmement puissante et moderne, qui s’apprête à porter très loin une jeune femme déterminée à réaliser son rêve.

Après le succès de son premier single ‘Décla’ très largement diffusé en radio, le nouveau titre qu’elle a également écrit, composé et réalisé seule s’intitule ‘Johnny’.

‘Johnny’ est un grand départ. Un enfant des rues quitte une enfance blessée pour tracer son propre destin, avec pour seuls compagnons la voix d’une femme qu’il rencontre dans sa quête et la musique qu’il s’imagine : une pop pure, dont les notes racontent l’aventure, les guitares le rêve, les batteries la vitesse. La mélodie s’envole et ne reprendra son souffle qu’à la dernière note, une fois l’horizon atteint.

Informations pratiques :

Concert ouvert à tous sans limite de place et sans inscription.

Lieu : Parvis de l’Hôpital National des 15-20, 28 rue de Charenton, 75012 (entrée indiquée et fléchée)

Métro bastille – ligne 5 – ligne 8 – ligne 1 et Métro Ledru Rollin – ligne 8

75012 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©ninalilij