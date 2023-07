Lectures performées Hôpital de Ville-Evrard Neuilly-sur-Marne, 17 septembre 2023, Neuilly-sur-Marne.

Lectures performées Dimanche 17 septembre, 12h00 Hôpital de Ville-Evrard Entrée libre

Qu’est-ce qui se passe quand ? // Ouverture de la résidence territoriale Être ou ne pas.

Elsa Ménard et Delphine Zucker proposeront des lectures-performées autour des thèmes de l’obligation, l’amour, la mort, à partir d’un questionnaire élaboré et développé auprès de publics variés (Enfants- Adolescents et Adultes). Les deux artistes donneront vie à ces voix aux multiples réponses, invitant les visiteurs à une traversée aussi bien intime que collective des différentes notions de la résistance.

Hôpital de Ville-Evrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 09 34 81 https://www.eps-ville-evrard.fr/

