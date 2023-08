Doctoresse Constance Pascal les retrouvailles in « Il y avait une autre fois Maison Blanche » ( part 3). Hôpital de Ville-Evrard Neuilly-sur-Marne, 17 septembre 2023, Neuilly-sur-Marne.

Doctoresse Constance Pascal (1877-1937) pionnière de la psychiatrie française, d’origine roumaine, exerça à l’asile de Maison Blanche (et où elle habita dans le beau pavillon à droite à l’entrée de l’asile) de 1927 à 1937, date de son décès (elle est enterrée au cimetière de Neuilly-sur-Marne). Sa biographie écrite par Felicia Gordon ( anglaise spécialiste du féminisme français) enfin traduite, est parue le 25 mai 2023 aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Elle humanisa la vie des aliénées, supprimant les punitions, les contentions, organisa la formation des infirmières, s’interressa à la condition des enfants anormaux, prônant le travail des malades comme facteur de stabilisation et la prévention , l’hospitalisation étant un échec…elle réfléchit à des consultations externes… Elle fit des recherches incessantes afin d’améliorer les soins. Rédigea de nombreux articles, écrivit 3 livres, travaillait à un 4ème en 1937 quand la mort arriva.

Chercheuse, travailleuse infatigable, entêtée dans ses combats contre les administratifs « bornés », visionnaire, elle avait réalisé un scénario sur le modèle d’une comédie filmée qu’elle voulait confier à Jean Painlevé.

Engagée politiquement et féministe dans ses actes… Elle n’hésita pas durant la Grande Guerre à se rendre sur le front soigner des blessés. En 1936, elle aidera des résistants allemands à rejoindre les Brigades internationales…

Elle ouvrit un des premiers centre de transfusion sanguine à Maison Blanche en 1932 et un des premiers IMP pour les enfants « anormaux » à Châlons-sur-Marne. Elle fit des cures psychanalytiques de plein air, faisant appel aux psychédéliques… Elle lut Freud dans sa langue et de nombreux philosophes et psychologues, elle aimait la littérature, la musique, fit une fort belle étude de Schumann.

Sur le plan personnel, elle vécut un drame source aussi de son plus grand bonheur… elle eut une fille d’une relation adultérine avec le général Justin Mengin. Jeanne fille cachée née en 1916, qu’elle adoptera en 1924… cela permettant de préserver sa fille de l’opprobre et elle de poursuivre sa carrière de médecin des asiles de la Seine, ce qui n’était pas une mince affaire au début du XX siècle, la carrière de médecin des asiles étant jusqu’alors réservée aux hommes…

Ne dit-on pas que bien souvent la réalité dépasse la fiction…

Constance Pascal oubliée revient à nous sur le lieu où elle vécut avec sa fille, les malades travailleuses et ses 4 chiens.

Constance Pascal fut interne à l’asile de Ville-Évrard de 1905 à 1909, à La Maison de Santé de Ville-Évrard dans le service du Dr Paul Sérieux et côtoya Madeleine Pelletier, qui y fut interne en même temps qu’elle et permit l’accès de l’internat des asiles aux femmes.

Constance s’occupait des pavillons des femmes à la maison de santé.

Il y avait 3 classes, selon le degré de confort des lieux, sorte de suite pour la plus grande, et les tarifs étaient fonction du confort proposé, contrairement à l’asile public qui lui n’était pas payant.

L’asile était séparé en 2 entités distinctes et autonomes.

Constance y rédigera sa thèse de médecine en 1905, Formes atypiques de la paralysie générale (hémiplégique et aphasique) ou prédominances régionales des lésions dans les méningo-encéphalites diffuses sous la diection de Paul Sérieux.

Nous cheminerons jusqu’à l’ancienne maison de santé où elle s’occupa des malades femmes ( pavillons Alsace, Picardie, Daniel Féry, Béarn, Morvan, le pavillon cellulaire des femmes agitées ayant été démoli.

Nous nous retrouverons à 10h à l’entrée de Ville-Évrard pour ce circuit Constance Pascal, qui se poursuivra l’après-midi, en face à Maison Blanche( la maison rose dite du projet) de 14h à 18h.( voir autre fiche).

