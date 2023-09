L’Hôpital de la Croix-Rousse comme vous ne l’avez jamais vu ! Hôpital de la Croix-Rousse Lyon 04, 16 septembre 2023, Lyon 04.

En mars 1852, l’annexion des communes de la Croix-Rousse, de la Guillotière, et de Vaise à la ville de Lyon contraint le préfet du Rhône Claude Marius Vaïsse à envisager la construction d’un nouvel établissement hospitalier afin de répondre aux besoins d’une population en expansion et de « désengorger » les deux hôpitaux de la presqu’île : la Charité et l’Hôtel-Dieu. Il choisit de l’implanter dans le quartier populaire de la Croix-Rousse, fortement marqué par une histoire sociale parfois violente (révolte des « canuts »), afin de répondre à la pauvreté et la misère d’une population de surcroît souvent frappée par les épidémies de typhoïde, de variole et de tuberculose. L’hôpital de la Croix-Rousse est ainsi inauguré le 7 décembre 1861. »

XIXe siècle Créé en 1861 sur les hauteurs de la colline pour faire profiter les patients de « l'air pur », l'hôpital de la Croix-Rousse connaît aujourd'hui une importante restructuration conduite par l'architecte Christian de Portzamparc, Grand prix de Rome.

