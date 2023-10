Semaines d’information sur la Santé Mentale en Haute Saintonge Hopital de Boscamnant Boscamnant Catégories d’Évènement: Boscamnant

Charente-Maritime Semaines d’information sur la Santé Mentale en Haute Saintonge Hopital de Boscamnant Boscamnant, 12 octobre 2023, Boscamnant. Semaines d’information sur la Santé Mentale en Haute Saintonge Jeudi 12 octobre, 09h00 Hopital de Boscamnant Information sur la Santé mentale et Prévention contre le suicide, à destination des professionnels médicaux et sociaux de la Santé mentale.

Hopital de Boscamnant

9h-12h

Animé par Sylvie Rayé – Coordinatrice du Projet Territorrial de Santé Mentale. Hopital de Boscamnant Hopital de Boscamnant Boscamnant 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00 Santé Mentale Détails Catégories d’Évènement: Boscamnant, Charente-Maritime Autres Lieu Hopital de Boscamnant Adresse Hopital de Boscamnant Ville Boscamnant Departement Charente-Maritime Lieu Ville Hopital de Boscamnant Boscamnant latitude longitude 45.198011;-0.083784

Hopital de Boscamnant Boscamnant Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boscamnant/