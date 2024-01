Visites commentées de l’exposition « Corentin Celton, une vie d’engagement » Hôpital Corentin Celton Issy-les-Moulineaux, mardi 23 janvier 2024.

Visites commentées de l’exposition « Corentin Celton, une vie d’engagement » Venez découvrir l’exposition commentée par le Pr Olivier Saint Jean, Directeur du département médico-universitaire de gériatrie, à l’initiative de ce projet 23 – 30 janvier Hôpital Corentin Celton Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:30:00+01:00 – 2024-01-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-30T14:30:00+01:00 – 2024-01-30T15:30:00+01:00

Alors que l’on a célébré le 80ème anniversaire de son exécution par les Allemands, le 29 décembre 1943, l’Hôpital Corentin Celton rend hommage à l’homme, infirmier, soignant, soldat-brancardier, puis résistant, dont il porte le nom, à travers une exposition « Corentin Celton, une vie d’engagement (1901-1943) ».

À partir de documents inédits et richement illustrée, l’exposition « Corentin Celton, une vie d’engagement (1901-1943) » retrace le parcours exemplaire de cet homme dont l’itinéraire militant et engagé épouse les espoirs et les drames de la première moitié du XXe siècle, de sa jeunesse à Douarne­nez aux prisons de Vichy et aux balles allemandes.

Hôpital Corentin Celton 4 Parvis Corentin Celton Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France