Présentation et visite architecturale de l’hôpital Corentin-Celton Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Présentation et visite architecturale de l’hôpital Corentin-Celton Dimanche 17 septembre, 10h30 Hôpital Corentin-Celton Sur inscription

Bel exemple d’architecture hospitalière Napoléon III, dont subsistent notamment la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman (architecte Marcellin Vera) et les galeries qui encadrent les cours, l’hôpital Corentin-Celton est aujourd’hui une structure gériatrique unique en France, et un des grands centres de rééducation européens.

Hôpital Corentin-Celton 4 parvis Corentin-Celton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com [{« type »: « email », « value »: « touristoffice@ville-issy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Construit en 1863, ce bel exemple d’architecture hospitalière du Second-Empire a été entièrement réaménagé. Le principe des cours et galeries assurant une bonne aération (conformément aux théories hygiénistes de l’époque) a été sauvegardé, ainsi que l’ancienne chapelle Saint-Sauveur, au remarquable décor peint et sculpté. L’hôpital est aujourd’hui une structure gériatrique unique en France et l’un des plus grands centres de rééducation européens. M12 Corentin Celton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

hôpital architecture

DR