Seine-Maritime Visite guidée de l’hôpital Charles Nicole Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Rouen, 17 septembre 2023, Rouen. Visite guidée de l’hôpital Charles Nicole Dimanche 17 septembre, 14h15, 17h15 Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Durée 2h. Visites commentées du parcours historique du site de l’Hôpital Charles Nicolle avec entre autres la redécouverte d’un tableau classé restauré du 17e siècle. Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 86 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

