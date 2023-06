Exposition : Klinê, territoires du soin Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Exposition : Klinê, territoires du soin Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Exposition : Klinê, territoires du soin 16 et 17 septembre Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Accès cour d’honneur, porte G10, 1 rue de Germont. Les hôpitaux sont irréductibles à leurs fonctions rationnelles, palpables ou mesurables. Ils s’organisent autour de registres symboliques et imaginaires qui les façonnent en tant que territoires du soin. Le travail de recherche de l’ethnologue Yann Leborgne et du photographe Christophe Halais, sur le Patrimoine Culturel Immatériel des CHU, sera présenté à travers l’exposition itinérante Klinê, territoires du soin, en partenariat avec Campus Santé. Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 86 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

