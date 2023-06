Visite libre de l’hôpital Charles Nicole Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite libre de l’hôpital Charles Nicole Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite libre de l’hôpital Charles Nicole 16 et 17 septembre Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Visite libre ponctuée de 47 panneaux historiques installés sur les bâtiments en extérieur ou accessible en intérieur ; ces panneaux contiennent des documents photographiques, un court texte et un hologramme permettant d’aller plus loin dans l’historique en le scannant à l’aide d’un appareil portable. Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 86 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

