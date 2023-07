Visite de l’hôpital Charles Foix et concert Hôpital Charles Foix Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Visite de l’hôpital Charles Foix et concert Hôpital Charles Foix Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine. Visite de l’hôpital Charles Foix et concert 16 et 17 septembre Hôpital Charles Foix Entrée libre L’hôpital Charles Foix accueille deux expositions qui vous permettront de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit au milieu du XIXe siècle et classé monument historique en 1997 : l’exposition Costumes de scène : Opéra, Ballets (Chapelle) proposée par Jean Couturier et l’exposition de photographies d’Irène Doria (salle d’animation centrale). Samedi 16 septembre À 15h : vernissage des expositions. De 14h à 19h : visites libres des expositions. Dimanche 17 septembre De 14h à 19h : visites libres des expositions. À 15h : visite guidée de l’hôpital (rendez-vous hall Colbert). À 16h30 : concert de musique classique avec Élisabeth Johannes au piano et Stéphane Lagorce au violoncelle (partenaire MusEA). Hôpital Charles Foix 7 avenue de la République 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France L’hôpital Charles Foix accueille deux expositions qui vous permettront de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit au milieu du XIXe. Monument historique depuis 1997.

Samedi 17 et dimanche 18 septem Gratuit Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Archives municipales d’Ivry-sur-Seine/Edition Buret. Détails Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Hôpital Charles Foix Adresse 7 avenue de la République 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Hôpital Charles Foix Ivry-sur-Seine

Hôpital Charles Foix Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/