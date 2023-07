Visites guidées de l’hôpital Hôpital Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre, 16 septembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Découvrez l’hôpital Bicêtre (AP-HP) suivant un parcours dans la cour des massacres, le Grand réservoir et le puits du XVIIIe siècle, qui retrace son histoire tour à tour lieu d’assistance, prison d’État et asile. La visite se termine au musée qui présente actuellement l’exposition « La Pharmacie à l’AP-HP d’hier à aujourd’hui ». En effet, le Musée de l’AP-HP dévoile ses collections exceptionnelles dédiées à la pharmacie hospitalière, en en retraçant le parcours historique, professionnel et technique. Depuis la première apothicairerie fondée à l’Hôtel-Dieu en 1495 jusqu’à l’AGEPS (Agence générale des équipements et des produits de santé des hôpitaux de Paris), l’exposition présente les modalités de fabrication, de stockage et de distribution des médicaments dans les hôpitaux parisiens. Elle montre ainsi la transformation de l’activité au fur et à mesure de la professionnalisation du métier de pharmacien, des innovations techniques et de la modernisation de la production et de la distribution.

Les origines de Bicêtre remontent au milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle Louis IX fit don à une colonie de Chartreux d'un domaine situé sur le territoire de Gentilly. Vers 1286, Jean de Pontoise, évêque de Winchester se rendit acquéreur du domaine abandonné par les Chartreux et construit un donjon féodal.

Par la suite, à l’emplacement du château féodal fut détruit. Louis XIII fit bâtir un hôpital destiné à recevoir les soldats blessés.

En 1656, Mazarin décida de rattacher cet hôpital à l’hôpital général créé par le Roi. Bicêtre fut affecté aux hommes, vagabonds, vieillards, indigents de toutes sortes (en 1668, on comptait 600 pensionnaires). L’hôpital de Bicêtre devint simultanément, prison d’Etat, asile d’aliénés et hospice.

En 1823, il se transforme et est appelé “Hospice de la vieillesse Hommes” et en 1885, ‘Hospice de Bicêtre”. Toujours visibles, ces bâtiments anciens, parallèles les uns aux autres, dressent leurs pignons de brique face à l’hôpital fonctionnel reconstruit dans les années 1970-1971.

Le centre hospitalier de Bicêtre continue de se développer et de se moderniser sur son aile ouest tout en valorisant son secteur historique ouvert à l’est sur le Kremlin-Bicêtre.

Service des Archives de l’AP-HP