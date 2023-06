Concert avec l’association TOURNESOL Hôpital Beaujon Clichy Clichy Clichy Catégories d’Évènement: Clichy

Hauts-de-Seine Concert avec l’association TOURNESOL Hôpital Beaujon Clichy Clichy, 4 juillet 2023, Clichy. Concert avec l’association TOURNESOL Mardi 4 juillet, 14h00 Hôpital Beaujon Clichy Non accessible au public Le concert avec l’association Tournesol se déroulera au chevet des patients du service Réanimation Hépato-Digestive et du service Pancréatologie de l’hôpital Beaujon. Hôpital Beaujon Clichy 100 boulevard du Général Leclerc 92118 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 87 50 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T16:00:00+02:00

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clichy, Hauts-de-Seine Autres Lieu Hôpital Beaujon Clichy Adresse 100 boulevard du Général Leclerc 92118 Clichy Ville Clichy Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Hôpital Beaujon Clichy Clichy

Hôpital Beaujon Clichy Clichy Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clichy/

Concert avec l’association TOURNESOL Hôpital Beaujon Clichy Clichy 2023-07-04 was last modified: by Concert avec l’association TOURNESOL Hôpital Beaujon Clichy Clichy Hôpital Beaujon Clichy Clichy 4 juillet 2023