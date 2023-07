Visite de l’Hôpital Beaujon Hôpital Beaujon, AP-HP Clichy-la-Garenne, 16 septembre 2023, Clichy-la-Garenne.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le premier hôpital monobloc français construit de 1930 à 1935 ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses bâtiments.

Au programme : visite et exposition.

Hôpital Beaujon, AP-HP 100 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France Situé à Clichy aux Portes de Paris, l'hôpital Beaujon, AP-HP a été édifié entre 1930 et 1935, il est le premier hôpital monobloc français. Il se compose de 15 bâtiments sur un terrain de plus de 7 hectares. Le bâtiment principal appelé Tour Nicolas Beaujon est d'une hauteur de 46 mètres. C' est un établissement de court séjour adulte qui allie activités d'excellence et soins de proximité avec un service d'accueil des urgences.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Jean Walter, Louis PLOUSEY, Urbain CASSAN, architectes. Hôpital Beaujon, Clichy (1935). Photo de la façade nord de l’hôpital Beaujon à l’origine © Archives de l’AP-HP, 3Fi4_Beaujon_Clichy_182.