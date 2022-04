Hope Town, lecture théâtrale au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 17 mai 2022, Paris.

Le mardi 17 mai 2022

de 20h00 à 21h30

. gratuit sous condition Gratuit sur réservation

Mardi 17 mai à 20h, cinq comédiens interpréteront la pièce Hope Town de la dramaturge québécoise Pascale Renaud-Hébert sur la scène du Centre culturel canadien, en partenariat avec Les francophonies – Des écritures à la scène ! La lecture théâtrale sera suivie d’une rencontre en visio-conférence avec la dramaturge, pour un temps d’échange avec le public. Réservez vos places !

Isabelle est en vacances en Gaspésie avec son amoureux Francis. Dans un fast-food de Hope Town, elle croise par hasard son frère Olivier, disparu six ans auparavant, à l’âge de 16 ans. Celui qui s’est envolé sans laisser de traces, plongeant sa famille dans l’angoisse, se trouve là, devant elle et il vend des sandwichs. Que s’est-il passé ? A-t-il quitté la maison familiale de son plein gré ? Pourquoi aurait-il largué les voiles sans donner d’explication ? La jeune femme sera confrontée à une brutale et bouleversante vérité.

Hope Town de la dramaturge québécoise Pascale Renaud-Hébert, interroge la notion d’amour filial et d’authenticité dans les relations au sein d’une même famille. Quelle part de vérité et de mensonge existe-t-il dans ces liens qui cimentent nos vies ? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous affranchir et comment ceux qui nous entourent peuvent-ils brimer notre besoin de liberté ?

Distribution : Fatima Aïbout, Nicolas Hardy, Maïka Louakairim, Marcel Mankita et Anthony Thibault

Une soirée en partenariat avec Les francophonies – Des écritures à la scène.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/hope-town/ 0144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/hope-town/#booking

© Christophe Pean