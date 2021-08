Fleurieux-sur-l'Arbresle Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210, Fleurieux-sur-l'Arbresle Hope Sound Festival Fleurieux-sur-l’Arbresle Fleurieux-sur-l'Arbresle Catégories d’évènement: 69210

Hope Sound Festival Fleurieux-sur-l’Arbresle, 28 août 2021, Fleurieux-sur-l'Arbresle. Hope Sound Festival 2021-08-28 – 2021-08-28 Rue Jean Lorme Parc du Chêne

Fleurieux-sur-l’Arbresle 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle Le 1er festival caritatif en France à défendre les droits des victimes de violences intrafamiliales, marrainé par l’actrice Céline Sallette. Sur scène : Mademoiselle K, Bandit-Bandit, BARON.E, Cavale… pour une série de concerts électro, pop et rock. hopesoundfestival@gmail.com http://www.hopesoundfestival.com/ dernière mise à jour : 2021-08-14 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle

Catégories d'évènement: 69210, Fleurieux-sur-l'Arbresle