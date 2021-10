Hop(e) Le Teich, 9 novembre 2021, Le Teich.

Le Teich Gironde

Théatre/cirque par la Compagnie Mechanic.Un circassien emprisonné par ses doutes veut monter un spectacle autobiographique. Dur de faire du beau, du neuf, tout en parlant de soi. Que dire ? Que montrer, que divulguer ? Comment ne pas être à contre courant ? Et si justement lui, il pensait autrement et si justement, lui, il se voyait autrement?”Hop(e) “nous embarque vers l’envers du décor. A la genèse d’un spectacle où toutes les questions fusent. Qui suis-je, peut-on être “différent “?, quelle est ma place dans la société? Et après, il restera quoi ? Des questionnements portés par le croisement du théâtre et des arts du cirque, une fable tout en humour et poésie qui vient interpeller nos propres questionnements.

+33 5 57 15 63 75

compagnie Mechanic

