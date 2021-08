HOPE FESTIVAL 2021 Toulouse, 16 septembre 2021, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

30 EUR 30 102 Hope est un festival de musique organisé par l’OPIUM CLUB qui aura lieu en deux parties les 16,17,18 et 19 septembre 2021 au Poney Club ( 16h00 à 23h ) et à l’Opium Club ( 23h à 6h) et dont les bénéfices sur la billetterie seront intégralement reversés à des associations qui aident les enfants malades et dans le besoin.

Le Premier Festival de musique électronique et SOLIDAIRE de Toulouse est de retour pour son édition 2021

http://www.festicket.com/fr/eventgenius/hope-festival

