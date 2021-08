Hop ! Trouvé ! – ciné-concert Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 7 novembre 2021, Chantepie.

Complexe sportif des Deux Ruisseaux, le dimanche 7 novembre à 15:30

Hop ! Trouvé ! ————– **Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation** **De et avec Éric Philippon et Pierre Payan** **Ciné-concert jeune public, à partir de 3 ans** **QUAND IMAGE ET MUSIQUE S’EN MÊLENT** Après avoir sillonné l’hexagone avec leur trois précédents spectacles (Mécanics, Biques et Piafs et Toimoinous), Éric Philippon et Pierre Payan, anciens musiciens du groupe La Tordue, sont retourné à leur atelier de fabrication, donner vie aux instruments loufoques nés dans leurs imaginaires. Ils ont ainsi donné naissance à une véritable ménagerie musicale à même d’insuffler toute la profondeur sonore aux images qui défilent derrière eux. Il y aura du bruitage : des sifflets, des jouets qui couinent quand on appuie dessus, des boîtes à meuh, du papier qui bruisse, des trucs en plastique, des cailloux… et de l’harmonica ! Il y aura aussi beaucoup de voix : graves, aiguës, parfois même gentiment ridicules. Et il y aura bien sûr de la musique, pour faire passer les enfants du rêve à l’absurde, de l’absurde à la poésie et de la poésie à l’aventure avec quelques surprises sonores pour une partition haute en couleurs. Ce ciné- concert est un voyage plein de poésie et d’humour qui est proposé aux petits par une grande variété graphique d’un film à l’autre mais aussi par des scenarii autour du « cherche et trouve » qui finalement se rejoignent sur le fond : la quête de l’autre. _Crédits :_ _Musique et bruitage : Eric Philippon et Pierre Payan_ _Label Caravan en coproduction avec Les Deux Scènes – Scène nationale de Besançon, et avec le soutien de la région Bretagne et de la SACEM_ Allez plus loin ————— La Fête du cinéma d’animation c’est également à la Médiathèque avec : **>>> L’exposition « Le cinéma d’animation en volume » du 5 au 23 octobre** Découvrez toutes les étapes de fabrication d’un film d’animation en volume. De l’écriture au montage, en passant par la fabrication des personnages, des décors, des accessoires, et le tournage. Entrons ensemble dans l’univers du réalisateur Pierre-Luc Grangeon. **>>> Le parcours « Cinéma d’animation »** Trois ateliers, à partir de 8 ans, les 16, 23 et 30 octobre. Au programme chaque semaine : une projection de films suivie d’un atelier pour découvrir et expérimenter les techniques du cinéma d’animation. Renseignements et inscription auprès de la Médiathèque au 02 99 41 05 67.

3.50€/2.50€ – réservation conseillée

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation

Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T15:30:00 2021-11-07T16:30:00