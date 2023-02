HOP ! THEATRE LOUIS ARAGON, 17 février 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

HOP ! THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Rencontre au sommet !Ils connaissent déjà bien la scène du Théâtre Louis Aragon : Lui, Jacques Gamblin en tant qu’acteur, et Elle, Raphaëlle Delaunay, en tant que danseuse et chorégraphe associée. Aujourd’hui, entre ces deux bêtes de scène, se joue une rencontre au sommet inédite qu’eux seuls pouvaient écrire !Quelle frontière entre leurs deux personnages et leur vie d’artiste, dans cet espace vide et blanc qui ne demande qu’à être rempli ? Lui, qui a travaillé toute sa vie, dispose désormais de tout son temps. Elle, qui est professeure de corps, va lui rappeler qu’il en a un. Entre rencontre réelle et quête surréaliste, dialogue de sourd et match en ping-pong, les situations s’enchaînent, les variations détonnent, les formes se libèrent. Entre le mot et le geste, pas la peine de choisir : ce qui compte, c’est l’infinité de possibles qui existent entre eux, cocasses, troublants, dans une relation à l’Autre pleine, libre, et infiniment surprenante.

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

