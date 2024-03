HOP ! / Raphaëlle Delaunay & Jacques Gamblin [Festival SPLATCH !] Place de la Résistance Saint-Brieuc, samedi 13 avril 2024.

Quand le tendre Jacques Gamblin rencontre la solaire Raphaëlle Delaunay, cela génère un duo qui ne choisit pas entre théâtre et mouvements, poésie et humour. Dans un jeu élastique de corps et de mots, Hop ! Saute les deux pieds joints dans le burlesque et la douce folie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 21:30:00

Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@lapasserelle.info

