Hop – Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin, 8 mars 2023, .

Hop – Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin



2023-03-08 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-08

4 15 J dispose désormais de tout son temps, et de son corps. R est là depuis toujours, dans cet espace vide. Elle rappelle à J qu’il a un corps. J a travaillé toute sa vie dans l’aéronautique et cherche désormais à ce que son corps s’envole. R est professeure de corps, elle danse éperdument depuis toujours

dans des espaces blancs qu’elle explore.

J c’est Jacques Gamblin que vous avez pu voir dans de nombreux rôles au cinéma, mais aussi régulièrement sur la scène du ¦éâtre de l’Olivier avec Tout est normal mon coeur scintille ou Je parle à un homme qui ne tient pas en place. R c’est Raphaëlle Delaunay, danseuse à la Royal school of dancing de

Londres, au Ballet de l’Opéra de Paris et dans les compagnies de Pina Bausch, Jiri Kylian, Alain Platel, le collectif Peeping Tom ou encore Boris Charmatz. Avec Hop ! tous deux explorent la frontière du commun, ils éprouvent l’espace, le temps, la tension. La rencontre se construit autour de paroles libres, de silences parlants et d’inédites clowneries.

Un spectacle singulier corps à corps et mots à mots.

J dispose désormais de tout son temps, et de son corps. R est là depuis toujours, dans cet espace vide. Elle rappelle à J qu’il a un corps. J a travaillé toute sa vie dans l’aéronautique et cherche désormais à ce que son corps s’envole. R est professeure de corps, elle danse éperdument depuis toujours

dans des espaces blancs qu’elle explore.

J c’est Jacques Gamblin que vous avez pu voir dans de nombreux rôles au cinéma, mais aussi régulièrement sur la scène du ¦éâtre de l’Olivier avec Tout est normal mon coeur scintille ou Je parle à un homme qui ne tient pas en place. R c’est Raphaëlle Delaunay, danseuse à la Royal school of dancing de

Londres, au Ballet de l’Opéra de Paris et dans les compagnies de Pina Bausch, Jiri Kylian, Alain Platel, le collectif Peeping Tom ou encore Boris Charmatz. Avec Hop ! tous deux explorent la frontière du commun, ils éprouvent l’espace, le temps, la tension. La rencontre se construit autour de paroles libres, de silences parlants et d’inédites clowneries.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par