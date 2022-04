Hop on Mars – Swing Festival Marseille 6e Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Hop on Mars – Swing Festival Marseille 6e Arrondissement

2022-04-08 – 2022-04-10

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Holy Swing ! Ca fait longtemps que tu te demandes s’il y a de la vie sur Mars, hein ? Et bien là, tu n’auras plus aucun doute !

Un line up de folie, un band qui donne chaud, une battle incandescente, des ateliers qui vont ouvrir tes chakras (musicalité, histoire…) et des lieux magiques qui te donneront envie de rester à jamais sur notre belle planète.

Ce sera un week-end cosmique, on t’attend.



Au printemps, le swing débarque sur la planète Mars.



Au programme

2 à 6h de cours

1 atelier musicalité

1 atelier battle swing

1 concert live à l’Espace Julien

2 soirées DJ

Pleins d’activités trop cools !



• Les soirées



– Swing & Beer

Brasserie Zoumaï

20h-1h – Ouvert uniquement aux adhérents et festivaliers

Apéro swing à notre brasserie préférée, on va déguster des bonnes bières bios et artisanales et faire connaissance sur fond de swing ! Petits jeux d’intro, DJ Hugo aux manettes, welcome on Mars !



– Le Grand Bal Swing

L’Espace Julien

20h-2h – Payant de 15€ à 25€

Ze Big Night ! Avec les Carolina Reapers dans cette salle emblématique du live Marseillais. Puis du swing avec DJ Hugo et de la soul avec Selecter The Punisher ! Au feuuuu !



– Swing & Sun Day

La Friche Belle de Mai

15h-21h – Accès libre

En mode guinguette à la Friche : Friendly comps, demos, battle, marché vintage et du swing puis Jazz & Caraïbes avec M. Oat ! Chaud ! Allez, ton train peut bien attendre demain matin !



• 3 Djs pour 3 ambiances !



– Dj Hugo

C’est avec DJ Hugo qu’on ouvrira la soirée du vendredi avec du bon swing qui met le feu aux pistes ! Des oldies, des bands actuels, tout pour charlestonner et swinguer jusqu’au bout de la nuit !



– Selecter the Punisher

Dj Selecter the Punisher (Tighten Up & Move on Up) est dans la place pour clôturer cette soirée phénoménale ! Pyromane des dancefloors marseillais, il te prépare un set pour te déhancher en mode Soul Train !



– M. OAT

On est tellement heureux d’accueillir M.OAT (Coton Club et Move your Jazz), il fera tanguer la piste entre les îles des Caraïbes à la poursuite de l’esprit du jazz, dans un festival de rythmes afros, latins et cadencés.

Du 8 au 10 avril 2022, The Swing Call lance le 1er grand festival de swing à Marseille pour célébrer haut et fort ces danses afro-américaines nées au coeur de la ségrégation !

Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-04 par