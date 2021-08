HOP la ! Festival en famille pour les 0-5 ans et leurs parents La Boucle, 18 septembre 2021, Bègles.

La Boucle, le samedi 18 septembre à 09:00

La Boucle et Avec un peu d’imagination vous invitent à leur festival HOPLA ! HOPLA ! c’est un festival pour la petite enfance, dédié à l’art, à la découverte et à la récup’. Pendant toute cette journée, vous retrouverez : Des ateliers enfants – parents > des ateliers de découverte sensorielle et artistique à vivre en duo enfant-parent : Argile, Yoga et Danse (sur inscription) Des ateliers parentalité > un moment d’échange avec une éducatrice Montessori pour accompagner son enfant dans la découverte du monde (sur inscription) Bricole & Bidouille > un espace de construction et démolition d’objets du quotidien récupérés et détournés (gratuit) Expo d’illustrations à hauteur d’enfants > “Jouez, Dansez et Lisez comme vous voulez” : 20 illustrations d’albums jeunesse prêtées par l’Escale du Livre (gratuit) Bibliothèque, ludothèque > un espace pour lire, jouer, échanger avec la Bibliothèque et la Ludothèque de Bègles (gratuit) Boum – bal pour tous.tes ! > le duo Brouille Tonique nous invite à faire la fête en musique, comptines et mouvements (gratuit) Recyclerie et petit marché du coin > spécial enfants et créations artisanales écoresponsables Et parce que tout ça donne faim, il y aura bien sûr de la restauration, avec menus et goûters maison, adaptés à chacun.e de 0 à 32 dents !!

Accès libre et ateliers sur inscription

La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



