HOP! THEATRE DE L’OLIVIER, 8 mars 2023, ISTRES.

HOP! THEATRE DE L’OLIVIER. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

THEATRE DE GRASSE (Lic.3115750) présente ce spectacle Première création à quatre mains pour le comédien Jacques Gamblin et la danseuse Raphaëlle Delaunay. À ma droite, Jacques Gamblin, comédien bien connu du cinéma français qui met régulièrement son élégance, son humour et sa sensibilité à fleur de peau, au service du théâtre. Depuis Tout est normal mon cœur scintille, il conçoit des spectacles avec le concours de danseurs, dans lesquels le corps surgit chaque fois que le verbe est à la peine. À ma gauche, Raphaëlle Delaunay, magnifique danseuse ayant collaboré avec Pina Bausch, Jiøí Kylián, Alain Platel, Peeping Tom ou Boris Charmatz, par ailleurs chorégraphe et pédagogue reconnue. Hop! est le fruit de la rencontre entre ces deux artistes iconoclastes. Ensemble, ils tentent un alliage détonant et joyeux: celui d’éprouver dans un espace clos et blanc les possibilités d’une rencontre faite d’abandon et de tension, de dépense déraisonnable et d’attention raisonnée, de paroles débridées et de silence parlant, de sérieux sans prise et d’inédites clowneries. Séquence après séquence, dans ce spectacle inattendu qui mélange les formes, ils vont se regarder, s’admirer, voire se fantasmer, transpirer, se challenger, s’énerver, se manquer mais pas se rater. Et comme ils ne sont que deux, ils peuvent écrire une relation par surprise, partir de rien pour arriver à l’autre. Le coin du mur les observe et se marre. Hop!PMR :0493405300 Jacques Gamblin, Raphaëlle Delaunay

THEATRE DE L’OLIVIER ISTRES Place Jules Guesde Bouches-du-Rhone

