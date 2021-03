« Hop hop hop, on fait de la culture autrement – eXPo N°2 » – JEMA 2021, 9 avril 2021-9 avril 2021, Saint-Hilaire-de-BrethmasSaint-Hilaire-de-Brethmas.

« Hop hop hop, on fait de la culture autrement – eXPo N°2 » – JEMA 2021 2021-04-09 – 2021-04-11

Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560

Saint-Hilaire-de-Brethmas

l est temps de repenser la culture, d’être solidaire, de présenter des œuvres dans des lieux atypiques pour le public privé de musée et pour que les artistes continuent à exister. Voilà comment est né cette idée d’exposer en atelier plutôt qu’ailleurs et en groupe pour recréer du lien. * BAL Eugénie – Sculpture en fer (St Florent sur Auzonnet) * CRIS RECUP – Sculpture en fer (Bessèges) * GAL Nicolas – peinture, sculptures et gravures en pixels cubes + plus quelques éléments de décors en cours de fabrication (maquette hydraulique ou maison de la figue ou déco de spectacle) (St Hilaire de Brethmas) * LEBRETON Claude – sculpture et fonderie d’art (Sommières) * LUCIDO Alexa – – Photographies (St Hilaire de Brethmas) * MEROLLI Marc – Peintures (Nîmes) * REBOUL Carole – Photographie naturaliste (St Hilaire de Brethmas) * PHOSI – Collages (La Grand’ Combe ) * VERNET Elodie – Encre (Teyran) * VIEW pascal – Photographie (Alès)Infos Pratique : -Du 9 au 11 Avril-10h-18h-O4 66 52 32 15 ou contact@cevennes-touruisme.fr

contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 15

