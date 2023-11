Retrouver une urbanité Hop Hop Hop Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Retrouver une urbanité Hop Hop Hop Besançon, 7 décembre 2023, Besançon. Retrouver une urbanité Jeudi 7 décembre, 19h00 Hop Hop Hop Entrée libre Auteur d’une soixantaine d’ouvrages sur la ville, dont La ville aux enfants ou La ville à l’échelle humaine, il s’intéresse aux utopies et autres alternatives émancipatrices. De la maison du peuple au tiers-lieu, de la maison des solidarités au fab-lab, il proposera une approche rétro-prospective pour une ville conviviale. Il a aussi dirigé avec Thierry Jousse un ouvrage consacré à la ville au cinéma. Une rencontre proposée en partenariat avec Hôp Hop Hop en écho au mini-festival de films documentaires en plein-air programmés fin août 2023 inscrit dans le cycle Hôp, la fabrique commune de la ville. Hop Hop Hop Place Saint Jacques 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/retrouver-une-urbanite/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

